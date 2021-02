‘Student krijgt weer wat vrijheid terug met opheffen avondklok’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij met het besluit van de rechter om de avondklok per direct op te heffen. ‘Goed nieuws voor jongeren. Er komt weer wat vrijheid terug die jongeren nu goed kunnen gebruiken”, reageert LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Volgens hem kwamen jongeren in de knel met hun welzijn. ‘Door de avondklok konden jongeren geen vrienden of vriendinnen meer bezoeken of een blokje om doen, even weg uit die kleine studentenkamer”, zegt Muns. ‘Het is wel opvallend, het is voor het eerst dat de rechter een stop heeft gezet op het coronabeleid”, vervolgt hij.

Studentenorganisaties waren tegen de invoering van de avondklok. Ze noemden de maatregel disproportioneel en moeilijk handhaafbaar. Volgens de LSVb kampen veel studenten met klachten variërend van lusteloosheid tot sombere gevoelens.