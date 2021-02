Musical Spring Awakening komt terug, veel rollen voor jong talent

De Amerikaanse musical Spring Awakening komt terug naar Nederland. Producent Opus One gaat de voorstelling komend voorjaar opvoeren in theater DeLaMar West, een nieuw podium in Amsterdam waar jong talent centraal komt te staan.

De voorstelling wordt opgezet in DeLaMar West en moet het seizoen daarna op tournee door het land gaan. Het stuk was ruim tien jaar geleden voor het laatst in Nederland te zien.

Spring Awakening is een van oorsprong Amerikaanse musical uit 2006, gebaseerd op het toneelstuk Frühlings Erwachen dat in 1891 werd geschreven door Frank Wedekind. Het toneelstuk was destijds controversieel door uitgesproken thema’s als (homo)seksualiteit en zelfmoord. Die thematiek sluit volgens producent Maarten Voogel naadloos aan bij de problemen die jongeren nu in coronatijd ervaren en waarin uitzichtloosheid en gebrek aan perspectief leiden tot een ongekend hoog aantal burn-outs bij jongvolwassenen.

Jong talent

Volgens de producent is een gezond perspectief op een kansrijke start voor net afgestudeerde musicalacteurs na bijna een jaar van coronacrisis 'verdampt'. "Ik zie in mijn directe omgeving dat musicalproducties die het lopende seizoen zouden spelen, zijn doorgeschoven naar een later seizoen of zijn afgelast. Een lichting van aankomende musicalacteurs dreigt volledig tussen wal en schip te raken en stageplaatsen zijn er nu nauwelijks."

Met Spring Awakening wil de producent tien jonge talenten een kans bieden op podiumervaring. OpusOne en DeLaMar West volgen nauwgezet de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de routekaart voor heropening van culturele instellingen en zullen zodra er zicht is op een reële speelkans de data van de voorstellingen aankondigen.