OM eist 6 jaar cel voor moordaanslag op Cor van Hout

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag zes jaar gevangenisstraf geëist tegen Nico V. (56) en Maruf ‘Paja’ M. (65) voor hun rol bij de aanslag eind 2000 op Heinekenontvoerder Cor van Hout en diens kompaan Bas Vermeulen. In de rechtbank op Schiphol spraken de aanklagers van ‘een misdrijf van de ergste soort”, dat de beoogde doelwitten ‘wonder boven wonder hebben overleefd”.

Van Hout en Vermeulen werden op 20 december 2000 kort voor middernacht bij de woning van Van Houts toenmalige partner Sonja Holleeder in Amstelveen van afstand beschoten met een scherpschuttersgeweer. Ze lieten zich op de grond vallen, hielden zich minutenlang dood en kwamen met de schrik vrij.

Voor Van Hout was de aanslag, de tweede op zijn leven, uitstel van executie. Hij werd in januari 2003 op 45-jarige leeftijd samen met een vriend alsnog geliquideerd toen hij een Chinees restaurant in de Dorpsstraat in Amstelveen verliet.