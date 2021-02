Noord-Koreaanse hackers belagen ook Pfizer over vaccin

De hackers probeerden in te breken in servers om meer te weten te komen over de productie van de vaccins bij Pfizer. Het is niet voor het eerst dat berichten opduiken over de grote belangstelling van Noord-Koreaanse hackers voor farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij het maken van coronavaccins.

Eind afgelopen jaar meldde Microsoft bijvoorbeeld dat Noord-Koreanen aanvallen hadden gedaan op zeven grote farmaceutische ondernemingen in Canada, Frankrijk, India, de VS en Zuid-Korea.