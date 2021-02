Turkse hoofdaanklager kondigt onderzoek tegen Wilders aan

Het zou gaan om een tweet met een foto die op 15 februari is geplaatst. Wilders deelde toen een illustratie van Erdogan met de mededeling ‘terrorist”. Hij noemde de Turkse president in een ander bericht een ‘levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland.’

Erdogan deed vorig jaar nog aangifte tegen Wilders wegens belediging. Ook daar blikte de PVV-leider deze week op terug. ‘Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!’