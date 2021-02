China boos over Canadese ‘megafoondiplomatie’

Peking haalde uit naar initiatiefnemer Canada, dat ruziet met Peking over de arrestatie van Canadezen. ‘De Canadese poging om China onder druk te zetten door ‘megafoondiplomatie’ te gebruiken of groepsdruk te organiseren is compleet zinloos en een doodlopend pad”, reageerde een woordvoerder van de Chinese ambassade in Canada.

Ministers uit de landen die het Canadese initiatief steunden, tekenden een gezamenlijke verklaring. Ze veroordeelden in die tekst geen specifieke landen, maar Canada heeft China in het verleden verweten dat het zich schuldig maakt aan ‘gijzelaarsdiplomatie’.

De Chinese autoriteiten arresteerden in 2018 twee Canadezen. Dat gebeurde nadat topbestuurder Meng Wanzhou van het Chinese miljardenbedrijf Huawei was aangehouden in Vancouver. China houdt vol dat die zaken niets met elkaar te maken hebben.