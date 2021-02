Paul van Vliet schrijft boek over leven en carrière

De Haagse cabaretier Paul van Vliet heeft het afgelopen coronajaar een boek geschreven over zijn leven en zijn carrière. Het boek Heimwee naar morgen verschijnt later dit jaar, vertelde Van Vliet in het NPO Radio 5-programma Volgspot.

"Ik ben er in mei aan begonnen, aan het begin van de coronaperiode. En donderdag heb ik mijn laatste sessie met de uitgever", aldus de 85-jarige theatercoryfee.

In de eerste helft van het boek reflecteert Van Vliet op de eerste dertig jaar van zijn leven, vertelt hij. "Mijn jeugd in Den Haag, mijn tijd op gymnasium Sorghvliet, mijn periode in dienst, mijn werk als leerling-journalist en mijn studie in Leiden." De rest van het boek bevat anekdotes uit de 65 jaar die Van Vliet op het podium stond. Ook staat er een aantal nieuwe teksten in het boek die de cabaretier de afgelopen jaren schreef.

De presentatie van het boek zal, als corona het toelaat, gepaard gaan met een boekentour langs kleine theaters. Van Vliet maakte in 2018 bekend te stoppen met optreden.