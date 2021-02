Resultaten DSM in focus op Amsterdamse beurs

Op de Amsterdamse aandelenbeurs verwerken beleggers dinsdag de resultaten van AEX-bedrijf DSM. Het speciaalchemieconcern heeft in het vierde kwartaal een stuk minder last gehad van de coronacrisis dan in voorgaande kwartalen en ziet ruimte voor groei in het nieuwe jaar. De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren de opmars richting de 700 punten voort te zetten. Ook de andere Europese markten zullen naar verwachting met winsten beginnen.

DSM zag zijn materialentak weer groeien in het afgelopen kwartaal doordat de vraag uit de auto-industrie een sterk herstel liet zien. In het tweede en derde kwartaal liepen de verkopen bij het onderdeel nog flink terug. Bij de verkopen van voedingsingrediënten was in de afgelopen periode sprake van tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten. Over heel 2020 boekte DSM een winst van 508 miljoen euro. Dat is 34 procent minder dan in 2019. Voor 2021 rekent het bedrijf op winstgroei, mede door het herstel van de materialentak.

Het aandeel Air France-KLM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Bernstein schroefden hun aanbeveling voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie terug en verlaagden het koersdoel naar 1 euro. Bernstein voorziet daarmee een koersdaling van 80 procent ten opzichte van de huidige aandelenprijs van 4,93 euro.

Maaltijdbezorgers

Ook de maaltijdbezorgers staan in de belangstelling. Volgens nieuwszender Sky kondigt de Britse maaltijdbezorger Deliveroo waarschijnlijk volgende maand aan een gang naar de beurs in Londen te willen maken. Deliveroo is in meerdere landen actief, waaronder in Nederland. De mogelijke marktwaarde van het bedrijf bedraagt omgerekend zo’n 8,6 miljard euro.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Boris Johnson zijn landgenoten ‘onomkeerbare’ stappen in het vooruitzicht gesteld om de lockdown te beëindigen. Johnson en zijn ministers overleggen deze week nog over de versoepelingsplannen. ‘We willen op een voorzichtige, maar onomkeerbare manier vooruitgang boeken”, aldus de premier. Johnson zal de plannen volgende week maandag bekendmaken.

Slot maandag

De Europese beurzen sloten maandag met stevige winsten. De AEX-index klom 1,2 procent tot 685,18 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 1013,34 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent. De Londense FTSE-index kreeg er 2,5 procent bij. Wall Street bleef de hele dag dicht vanwege President’s Day.

De euro was 1,2140 dollar waard, tegenover 1,2137 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 60,22 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 63,57 dollar.