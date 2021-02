Duitsland meldt duizenden nieuwe coronabesmettingen

De Duitse autoriteiten hebben melding gemaakt van duizenden nieuwe coronabesmettingen. Het aantal vastgestelde coronagevallen steeg in een dag tijd met 3856 naar 2.342.843. Ook overleden nog eens 528 coronapatienten, waardoor het officiële dodental uitkomt op 65.604.

Het aantal vastgestelde coronagevallen in Duitsland stijgt veel minder snel dan eind vorig jaar. Toen maakte het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, soms melding van tienduizenden nieuwe besmettingen per dag. De komende tijd worden sommige lockdownmaatregelen versoepeld. Zo kunnen kappers volgende maand weer aan het werk.

Veel Duitsers werken nog steeds vanuit huis. Het ging volgens een onderzoek van de Hans Böckler stichting eind januari om bijna een kwart van de beroepsbevolking. Dat percentage valt veel hoger uit dan de afgelopen maanden. In november werkte 14 procent van de beroepsbevolking geheel of gedeeltelijk vanuit huis. In december steeg dat naar 17 procent.

Hoewel het virus minder snel om zich heen lijkt te grijpen dan een paar weken geleden, bestaat ook in Duitsland grote bezorgdheid over nieuwe coronavarianten. Die worden gezien als besmettelijker. De Duitse autoriteiten hebben de grens met Tsjechië en de Oostenrijkse deelstaat Tirol gesloten voor veel reizigers.