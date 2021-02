Japan wil vaccineren, maar kampt met injectienaaldentekort

Een tekort aan speciale injectienaalden zorgt in Japan voor problemen in de aanloop naar de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Er wordt gevreesd dat miljoenen doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech verloren kunnen gaan.

Het 126 miljoen inwoners tellende Japan begint woensdag met vaccineren. Het land heeft 144 miljoen doses besteld bij farmaceut Pfizer. Die worden geleverd in flesjes waar zes doses uitgehaald kunnen worden, maar daar is wel een speciale injectienaald voor nodig. Met de spuiten die klaarlagen in Japan kunnen vijf doses worden bemachtigd.

De regering heeft bedrijven gevraagd om meer nauwkeurige injectienaalden te produceren, maar het is zeer de vraag of dat tijdig gaat lukken. Producent Nipro Corp zei dat het maanden duurt om de productie flink op te voeren. ‘We proberen nog steeds deze speciale injectienaalden te bemachtigen”, erkende kabinetssecretaris Katsunobu Kato.

Olympische Spelen

Die topbestuurder bevestigde dat restvloeistof verloren gaat als het niet lukt voldoende van die injectienaalden in te kopen. ‘Met betrekking op wat overblijft in flesjes en naalden: wat niet is gebruikt wordt weggegooid.’ Het ministerie van Volksgezondheid wilde niet zeggen of bij de bestelling van de 144 miljoen doses ook is uitgegaan van zes doses per flesje.

Er is de regering veel aan gelegen om snel mensen te vaccineren. Japan wil later dit jaar de Olympische Spelen houden. Die moesten eerder al een jaar worden uitgesteld.