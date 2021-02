Bitcoin komt dichtbij de grens van 50.000 dollar

Cryptomunt bitcoin kwam dinsdagochtend in de buurt van een waarde van 50.000 dollar. De munt werd in de afgelopen 24 uur bijna 5 procent meer waard. Ook de meeste andere cryptomunten wonnen flink aan waarde. Volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, was bitcoin dinsdagmorgen 49.065 dollar waard.

De opmars van de bitcoin en andere tokens wordt mede veroorzaakt door de toenemende acceptatie van crypto’s. Zeker nadat Tesla-baas Elon Musk bekendmaakte 1,5 miljard dollar in digitaal geld te investeren. De vraag die boven de markt blijft hangen is of bitcoin en andere crypto’s überhaupt intrinsieke waarde hebben. Zeker omdat beleggers met grote verliezen geconfronteerd kunnen worden omdat de munten uiterst speculatief blijven.

Ondertussen worden de munten ook door institutionele beleggers steeds meer geaccepteerd. Een investeringsdivisie van Morgan Stanley overweegt naar verluidt om op bitcoin in te zetten. In Canada is het eerste Noord-Amerikaanse bitcoin exchange-traded fund (ETF), waarmee bitcoins voor meer beleggers bereikbaar worden, inmiddels goedgekeurd.

BNY Mellon

Een andere bank, BNY Mellon heeft een team samengesteld om een bewarings- en administratieplatform voor traditionele en digitale activa te ontwikkelen. Creditcardmaatschappij Mastercard is ondertussen van plan om transacties met bepaalde crypto’s toe te staan op zijn netwerk.

Ondanks de hype wordt er nog steeds voor gewaarschuwd dat crypto’s vatbaar zijn voor stevige prijsschommelingen. Ook worden ze veelal ingezet voor illegale transacties en worden ze aan strengere regelgeving onderworpen, waardoor ze veel risico’s met zich meebrengen.