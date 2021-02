Rutte beantwoordt vragen over corona van Jeugdjournaalkijkers

Kinderen die vragen hebben over het coronavirus en de gevolgen ervan kunnen die dinsdag stellen aan premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Speciaal daarvoor heeft het NOS Jeugdjournaal een persconferentie georganiseerd, die live zal worden uitgezonden. In de zaal waar ook alle andere persconferenties worden gegeven, zijn ook acht kinderen uitgenodigd.

"Kinderen geven aan dat ze benieuwd zijn hoe er in de besluiten rekening wordt gehouden met kinderen, en bijvoorbeeld wanneer ze weer een kinderfeestje kunnen geven", aldus een woordvoerder van de NOS. "Dat zijn veel vragen die betrekking hebben op hun eigen leven, zoals wanneer ze weer sportwedstrijden kunnen spelen, een verjaardagsfeestje vieren of wanneer ze echt weer normaal naar school kunnen."

Andere kinderen konden de afgelopen dagen en kunnen dinsdag overdag nog vragen insturen, die tijdens de live-uitzending door twee Jeugdjournaal-presentatoren gesteld worden. "Een vraag die al veel is binnengekomen is wat voor impact de coronacrisis heeft op de bewindslieden zelf, hoe Rutte en De Jonge de druk ervaren", aldus de woordvoerder.

Hoewel de coronacrisis al bijna een jaar aan de gang is en de NOS het belangrijk vindt dat kinderen op hun eigen niveau geïnformeerd worden over corona. Het was eerder nog niet gelukt om met het ministerie van Algemene Zaken een aparte persconferentie voor kinderen te organiseren. De antwoorden van de minister-president en viceminister-president zijn dinsdag vanaf 18.45 uur via NPO 3, de Jeugdjournaal-app en het YouTube-kanaal van het programma te bekijken.