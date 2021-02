Ardern kritiseert Australië na arrestatie vrouw in Turkije

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern verwijt Australië dat het zijn verantwoordelijk ontloopt door ‘eenzijdig’ het burgerschap op te zeggen van een vrouw die in Turkije is gearresteerd vanwege vermeende banden met Islamitische Staat (IS). De 26-jarige vrouw heeft ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit.

De Turkse autoriteiten maakten maandag bekend drie Nieuw-Zeelanders, onder wie een vrouw die lid zou zijn van IS, te hebben betrapt bij een poging het land illegaal binnen te komen via Syrië. De vrouw had zowel het Nieuw-Zeelandse als het Australische staatsburgerschap, maar de Australische regering heeft haar staatsburgerschap eenzijdig ingetrokken, zei Ardern in haar verklaring. ‘We geloven dat Australië afstand heeft gedaan van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot deze persoon en ik heb dat premier Morrison ook persoonlijk laten weten”, aldus de minister-president die verwees naar het regeringshoofd van Australië.

Ardern zegt dat de vrouw op 6-jarige leeftijd naar Australië vertrok en sindsdien niet meer in Nieuw-Zeeland heeft gewoond. Van daaruit reisde ze naar Syrië op een Australisch paspoort. ‘Elke eerlijke persoon zou deze persoon als een Australiër beschouwen, en dat is ook mijn mening”, benadrukt de Nieuw-Zeelandse premier.

De Turkse autoriteiten zeiden dat de vrouw werd geïdentificeerd als een terrorist van IS. Ardern zei dat ze op reis was met twee kinderen. ‘Het welzijn van de kinderen moet ook in deze situatie voorop staan. Deze kinderen zijn buiten hun schuld in een conflictgebied geboren. We zullen overleg plegen met de Turkse autoriteiten. Aangezien er kinderen bij betrokken zijn, zal hun welzijn topprioriteit zijn in onze reactie.’