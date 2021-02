Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Ruim een week geleden moesten de GGD’en alle teststraten sluiten vanwege kou, sneeuw, snijdende wind en gladheid. Tienduizenden afspraken gingen niet door. Die mensen konden in de dagen erna alsnog worden getest, maar die uitslagen tellen dan waarschijnlijk mee voor de nieuwe week, waarvan het overzicht dinsdag komt. Op maandagochtend waren de teststraten ook enkele uren dicht vanwege ijzel, maar het is niet duidelijk hoe groot het effect daarvan is. En als er een effect is, zal dit vooral te zien zijn in de cijfers van komende week.

Het aantal positieve tests is zeven weken op rij gedaald. Eind december kreeg het RIVM in zeven dagen tijd 82.340 meldingen van positieve tests, vorige week waren het er 24.668. Dat komt neer op gemiddeld 3524 per dag. In de zes dagen daarna zijn 22.520 nieuwe gevallen geregistreerd, gemiddeld 3753 per dag.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1096, van wie 172 op de intensive care) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 408). Het reproductiegetal zakte vorige week naar 0,91. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. De Britse variant van het coronavirus verspreidt zich sneller dan de oude versies, maar dat gaat wel steeds langzamer.