Coronavaccinatie op Friese Waddeneilanden begint

De eerste inwoners van de vier Friese Waddeneilanden worden vanaf dinsdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Een speciale inentingsploeg gaat van het vasteland naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zodat de bewoners niet de oversteek hoeven te maken. Over vijf weken krijgen de eilanders de tweede prik en zouden ze beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.

In totaal komen ongeveer 1700 mensen in aanmerking voor de vaccinatie. Het inenten begint dinsdag op Ameland. Daar kunnen alle inwoners van 75 jaar en ouder worden gevaccineerd, evenals alle zorgmedewerkers die ingeënt willen worden. Op woensdag gaat de prikploeg naar Vlieland en Schiermonnikoog. Daar wonen minder mensen en dus kunnen daar alle 60-plussers en zorgmedewerkers gevaccineerd worden. Donderdag en vrijdag worden 75-plussers en zorgmedewerkers gevaccineerd op Terschelling, het grootste van de vier eilanden.

De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat wordt met een ambulancehelikopter van, naar en tussen de eilanden vervoerd.

De vier eilanden zijn door hun ligging redelijk gespaard gebleven tijdens de corona-uitbraak. Ze hebben de laagste besmettingscijfers van het land. Schiermonnikoog was in oktober de laatste gemeente in Nederland waar het virus werd vastgesteld.

Later moeten ook de bewoners van het grootste waddeneiland, Texel, op hun eiland worden gevaccineerd. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Texel ligt in Noord-Holland.