Harris heeft telefoongesprek met Macron

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft tijdens een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron gesproken over onder meer de coronapandemie en klimaatverandering. Ook heeft Harris toegezegd ‘de trans-Atlantische alliantie nieuw leven in te blazen”.

‘Vicepresident Harris en president Macron waren het eens over de noodzaak van een nauwe bilaterale en multilaterale samenwerking om Covid-19 en klimaatverandering aan te pakken en de democratie in eigen land en over de hele wereld te ondersteunen”, staat in een verklaring die naar buiten is gebracht. ‘Ze bespraken ook tal van regionale uitdagingen, waaronder in het Midden-Oosten en Afrika, en de noodzaak die gezamenlijk aan te pakken.’

Harris heeft Macron ook bedankt voor de wijze waarop hij omgaat met gendergelijkheid en de bijdrage die zijn land levert aan het Marsproject van NASA. Donderdag landt een onbemand verkenningsvoertuig dat zoekt naar tekenen van oud microbieel leven op de planeet. De Franse regering bevestigde het telefoongesprek tussen beiden en de inhoud daarvan zoals in de verklaring van de VS is beschreven.

Macron sprak op 24 januari al met de Amerikaanse president Joe Biden. Tijdens dat telefoongesprek zou de Franse president hebben aangedrongen op een akkoord in de slepende kwestie rond luchtvaartsubsidies. De Europese Unie en de Verenigde Staten bestoken elkaar sinds 2004 met aanklachten over vermeende staatssteun aan hun lucht- en ruimtevaartindustrie. Washington beschuldigde Europese landen er eerder van vliegtuigmaker Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels.