Vijf huizen ontruimd na brand op Utrechtse bovenwoningen

Tien bewoners van vijf woningen aan de Utrechtse Croeselaan hebben hun huis moeten verlaten vanwege een uitslaande brand op de bovenverdieping van twee woningen. De vlammen, die uit het dak sloegen, waren in de wijde omgeving te zien.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere huizen. De bewoners konden op tijd hun woning verlaten. De bewoonster van de woning waar de brand ontstaan is, moest wel voor controle naar het ziekenhuis. Volgens de Veiligheidsregio is de oorzaak van de brand ontstaan in een kachel.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer de geëvacueerde bewoners terug naar huis kunnen.