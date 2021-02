Festival Defqon.1 gaat ook dit jaar niet door

Het festival in Biddinghuizen werd vorig jaar al verplaatst naar juni dit jaar. De organisatie, die vorig jaar met een digitale editie kwam, had goede hoop voor 2021. ‘De afgelopen zes maanden hebben we er alles aan gedaan om deze uitkomst te vermijden, maar het bleek simpelweg onmogelijk te zijn”, zegt Q-Dance.

De organisatie is ervan overtuigd dat het volgend jaar wel gaat lukken. Die editie moet de ‘grootste, meest gewaagde en krachtigste’ ooit worden. Q-Dance hoopt dat mensen hun kaartjes vasthouden voor 2022. Wel kan een voucher of restitutie worden aangevraagd.

In 2019 kwamen er op de zeventiende editie 78.000 danceliefhebbers af. Het was de best bezochte editie van Defqon.1 ooit.