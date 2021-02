VS: PKK-terroristen achter dood Turkse gijzelaars

De Verenigde Staten houden Turks-Koerdische PKK-terroristen verantwoordelijk voor de dood van Turkse gijzelaars in Noord-Irak. Dat benadrukte Washington alsnog nadat het Turkse regime in Ankara de Amerikanen ervan had beschuldigd de terroristen in Irak te steunen.

De toorn van de Turkse president Erdogan volgde op de recente executie van dertien Turken die waren ontvoerd door de PKK (Koerdische Arbeiderspartij). Turkse troepen vonden naar eigen zeggen de geëxecuteerde Turken in een grot waar ze waren gedood voordat de militairen naderden. De PKK bestrijdt deze lezing en stelt gevangenen nooit kwaad te doen.

In de ogen van Erdogan gaven de Amerikanen een belachelijke en betreurenswaardige verklaring omdat zij niet meteen de lezing van Ankara ondersteunden. Hij liet de Amerikaanse ambassadeur in Ankara op het matje roepen. Later sprak de Amerikaanse buitenlandminister Blinken over PKK-terroristen als de verantwoordelijken voor de moorden.

De PKK opereert vanuit het noorden van Irak en is bondgenoot van de Koerden, die het noorden van Syrië beheersen. Tijdens de Syrische burgeroorlog zagen de VS in de Syrische Koerden een cruciale bondgenoot in de strijd tegen het schrikbewind dat jihadisten van Islamitische Staat in het noorden en oosten van Syrië hadden gevestigd. In 2017 ging de toenmalige regering van president Trump de Koerden in Syrië bewapenen, tot ergernis van Erdogan.