Koning over proefevenement: went bij elkaar staan weer snel?

Koning Willem-Alexander heeft aan het einde van het eerste proefevenement van Fieldlab gesproken met de organisatoren en andere betrokkenen. Hij was erg benieuwd naar ‘de bijzondere dag”. ‘Ik kan me voorstellen dat het voelt als een film als mensen geen afstand houden. Went het snel om weer bij elkaar te staan?’

Vijfhonderd mensen kwamen maandag in het Beatrixtheater in Utrecht bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. In een reeks van dit soort proeven wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Het eerste evenement was een zakelijk evenement voor de evenementenbranche. Er volgen nog concerten, festivals en voetbalwedstrijden.

De koning sprak, via een videoverbinding, onder anderen met Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen. ‘Het was wat onwennig, omdat een aantal maatregelen niet van toepassing waren zoals de anderhalve-meter-maatregel. Maar het geroezemoes zorgde bij mij voor kippenvel”, zei Lubberts. De koning noemde het evenement ‘het begin van een van de vele wegen uit deze donkere tijden”.”Het zou mooi zijn als deze gegevens van 15 februari, op het moment van de dooi, meegenomen worden.’ Hij vindt dat iedereen gebaat is bij het onderzoek. ‘Het zou fantastisch zijn als er weer iets mogelijk wordt.’