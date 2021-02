Meteen 12.000 aanvragen voor vierde periode loonsteun

De toeloop is niet onverwacht, zegt het UWV, dat wijst op de harde impact van de lockdown in sectoren zoals de horeca en de detailhandel. Die zijn sinds half december gedwongen gesloten. Volgens het UWV is alles ondanks de drukte goed verlopen en was de dienst goed voorbereid op de extra aanvragen.

De zogeheten NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen.

Om in aanmerking te komen voor de NOW-steun in deze vierde periode, moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. Zij kunnen maximaal 85 procent van de betaalde lonen vergoed krijgen door de overheid. Dat is meer dan voorheen, toen maximaal 80 procent werd vergoed. Werkgevers kunnen tot en met 14 maart een aanvraag indienen.