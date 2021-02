Grapperhaus: proef met kroegen nu nog niet aan de orde

Het is nog lang niet zeker of en wanneer er een proef komt voor verantwoord kroegbezoek. Veel burgemeesters juichen zo’n corona-experiment momenteel toe. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) temperde voorafgaand aan het overleg met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s echter de verwachtingen. ‘Op dit moment is een proef nog niet aan de orde”, aldus de minister maandag.

Vorige week maakte burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht bekend dat de stad van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken het groene licht heeft gekregen om een proef te doen met het heropenen van cafés. De stad wil testen hoe en of dit zonder coronabesmettingen kan.

Hilversum is al aan het kijken ‘of we bij Utrecht op de bagagedrager kunnen springen”. ‘Kijken of we de boel weer kunnen openschroeven”, zegt burgemeester Pieter Broertjes. Hij denkt aan het heropenen van boekwinkels, restaurants en de sportscholen voor jongeren tot een jaar of 25. ‘Wij zijn nu gegijzeld door de derde golf. Komt die wel of niet?’

Amsterdam wacht nog even af. Femke Halsema: ‘Als het mogelijk is, is Amsterdam zeker geïnteresseerd.’