Rode Kruis wil ebola-uitbraak Guinee de kop indrukken

De internationale hulporganisatie Rode Kruis zet 700 hulpverleners in om een nieuwe ebola-uitbraak in het West-Afrikaanse Guinee meteen de kop in te drukken. Het Rode Kruis helpt bij bron- en contactonderzoek en zorgt voor schoon water en hygiëne. De hulporganisatie maakt zich ernstige zorgen na meldingen over zeker zeven ebolagevallen en pleit voor snelle hulpverlening.