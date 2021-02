Gesprekken over extra steun voor Air France ‘intens’

De gesprekken over de voorwaarden voor extra steun voor luchtvaartmaatschappij Air France zijn intens. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno le Maire. Hij praat onder andere met Brussel over de voorwaarden voor de steun. Volgens de minister moeten de voorwaarden die de Europese Unie stelt wel ‘duurzaam’ zijn, zo liet hij optekenen.

Van beleidsmakers in Parijs is bekend dat zij geen fan zijn van het idee dat Air France mogelijk start- en landingsrechten op de Parijse luchthaven Orly moet opgeven in ruil voor extra overheidssteun. De regering van Emmanuel Macron vindt dat een stap te ver gaan en beschouwt Air France en diens positie op de luchthaven bij Parijs van grote strategische waarde.

De Europese Commissaris die gaat over mededinging, Margrethe Verstager, waarschuwde al dat de eerdere stap van de Duitse luchtvaartonderneming Lufthansa om slots op te geven in ruil voor staatssteun nu als een precedent werkt voor andere gevallen.

Parijs snapt dat steun aan Air France aan voorwaarden is verbonden. Maar daarbij is het volgens Le Maire wel zaak dat deze niet ten koste gaan van de eerlijke concurrentie. Zo bestaat de vrees dat prijsvechters met vrijgekomen slots aan de haal gaan.

Air France-KLM-baas Ben Smit zei eerder deze maand al eens er geen begrip voor te hebben als aan Air France ‘drastische maatregelen’ worden opgelegd die de positie van Air France in Parijs zou verzwakken. Om de crisis door te komen heeft Air France-KLM al meer dan 10 miljard euro aan staatssteun ontvangen. Nu het vooruitzicht op herstel nog ver weg is en de vaste kosten van de maatschappij doorlopen is er extra steun nodig.