Meerdere proeffestivals en -concerten van Fieldlab in maart

In maart worden meerdere evenementen gehouden als proef in coronatijd. Het gaat om festivals en concerten in de Ziggo Dome en op het festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen, georganiseerd door Fieldlab Evenementen, een initiatief van de cultuursector. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) maakte maandag de data bekend: 6, 7, 13 en 14 maart. De proeven worden opgezet met entertainmentbedrijf ID&T en concert- en festivalorganisator MOJO.

Keijzer maakte de data maandag bekend tijdens het congres Back to Live in het Beatrix Theater in Utrecht, ook zo’n proef. Ook bij een cabaretoptreden van Guido Weijers en voetbalwedstrijden wordt getest. Bij alle proeffestivals, optredens en -concerten moeten bezoekers een negatieve coronatest laten zien. Bezoekers worden getemperatuurd, er worden steekproefsgewijs sneltesten afgenomen en iedere bezoeker krijgt een zogeheten ‘tag’ mee waarmee wordt geregistreerd met wie ze contact hebben en voor hoe lang.

Het eerste evenement, een dancefeest, is op 6 maart in de Ziggo Dome. Een dag later is daar een concert. Op zaterdag 13 maart is op het Lowlandsterrein een dancefestival en de dag erna, zondag, een popfestival.

Bij de evenementen in Ziggo Dome worden 1300 bezoekers verwacht, die worden verdeeld in vijf ‘bubbels’ van 250 personen en een groep van vijftig personen. Op het Lowlandsterrein worden in totaal 1500 bezoekers per festival ontvangen, verdeeld in drie gelijke groepen.