OM: ‘Twee fraudebestrijders KMar en OM deden aan omkoping’

Dat vindt de officier van justitie, die maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem 80 uur werkstraf en 3000 euro boete eiste tegen de ex-marechaussee.

Ook noemt de aanklager het ‘bizar’ dat de rechtbank in Utrecht de voormalig OM-medewerker op 10 oktober 2019 heeft vrijgesproken van omkoping. Tegen hem was toen 60 uur werkstraf en 1500 euro boete geëist.

De twee werkten allebei als fraudebestrijders, onder meer aan het programma ‘Afpakken’, een offensief om witwasgeld af te plukken van criminelen. Daarnaast werkten ze met eigen bureautjes als opleiders en trainers aan cursussen hoe je criminele geldstromen kunt opsporen en afpakken.

Steekpenningen

Volgens de aanklager heeft de ex-marechaussee in ruil voor steekpenningen ervoor gezorgd dat KMar-opdrachten voor trainingen over ‘Afpakken’ naar het trainingsbureau van de OM’er gingen. Ook werkte hij zelf soms als opleider voor dat bureau.

Volgens de aanklager deelde de ex-marechaussee informatie over het beschikbare budget, over concurrenten, en deelde hij opsporingsdossiers die het trainingsbureau van de OM-medewerker als ‘casussen’ kon gebruiken in zijn trainingen.

Volgens de rechtbank in Utrecht was er geen sprake van omkoping. De twee voorzagen op verzoek van de instanties in een opleidingsbehoefte waarin de Politieacademie op dat moment niet voorzag en blijkt niet dat de betaalde 21.000 euro in vijf jaar tijd een gift waren. De invloed van de marechaussee op de keuze in de aanbesteding was beperkt en de cursussen waren kwalitatief maatwerk.

Of de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem dat ook zo ziet blijkt bij de uitspraak over vier weken.