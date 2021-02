FNV stelt ultimatum aan transportsector om te reageren op looneis

Vakbond FNV geeft de transportsector tot zaterdag 27 februari om te reageren op zijn looneis. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, volgen acties. De vakbond stelt het ultimatum vanwege de vastgelopen onderhandelingen over de cao beroepsgoederenvervoer.

De bond wil een grotere loonstijging dan de werkgevers tot nu toe hebben voorgesteld, namelijk 3,5 procent in totaal. De werkgevers willen maar 2 procent bieden, per 1 juli 2021. Maar volgens de FNV is de cao al sinds 1 januari verlopen en moet de loonstijging ook vanaf die tijd ingaan. Ook wil de bond dat medewerkers eerder moeten kunnen stoppen met werken en dat de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeteren.

De animo om actie te voeren is groot, zegt vakbondsbestuurder Willem Dijkhuizen. ‘Mensen zijn het zat. Het is logisch, want iedereen klapt terecht voor de zorg, maar niemand, ook de rijksoverheid niet, staat erbij stil dat de zorg gevoed moet worden met spullen. Dat doet de vrachtwagenchauffeur. Ze mogen niet naar het toilet, nergens eten”, somt hij de problemen op.

Stiptheidsacties

Volgens Dijkhuizen suggereert branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat het in de hele transportsector slecht gaat, maar dat betwist hij. ‘Elke lockdown wordt aangegrepen om pas op de plaats te maken. Het probleem is dat dat vanaf het begin van de coronacrisis geroepen wordt terwijl chauffeurs zich in de tussentijd een slag in de rondte hebben gewerkt. Er wordt nog steeds buitensporig overgewerkt.’

Hoe de acties er precies uit zullen zien, is nog niet duidelijk, maar Dijkhuizen denkt onder andere aan trailers met geluidsinstallaties op parkeerplaatsen verspreid door Nederland. ‘Dan kunnen chauffeurs toeteren als ze ergens mee instemmen.’ Ook denkt hij aan stiptheidsacties waardoor vertragingen worden veroorzaakt in het proces, bijvoorbeeld op distributiecentra.

TLN wil niet ingaan op lopende onderhandelingen over een cao, laat een woordvoerder weten. De bond is sinds november in gesprek met de werkgevers.