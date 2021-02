Britse gezondheidsminister blij met tempo vaccinaties

De Britse gezondheidsminister Matt Hancock is blij met het tempo van de vaccinaties in het land en stelt vast dat de eerste fase met succes is afgerond. Iedereen ouder dan 70 jaar heeft een inenting aangeboden gekregen en 90 procent heeft positief op het aanbod gereageerd. Het land gaat nu over op de tweede fase van het vaccinatieprogramma voor de leeftijdsgroep van 65 tot en met 70 jaar.