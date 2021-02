AEX zet opmars richting 700 punten voort

De Amsterdamse AEX-index zette maandag de opmars richting de 700 punten voort. De laatste keer dat de hoofdindex die psychologische puntengrens wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De hoop op een stevig economisch herstel van de coronacrisis bleef de stemming op de wereldwijde beursvloeren ondersteunen. In Japan eindigde de Nikkei voor het eerst in ruim dertig jaar weer boven de 30.000 punten, dankzij een sterker dan verwachte groei van de op twee na grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal.