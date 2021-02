Linkse partij wint verkiezingen Kosovo

Een linkse populistische partij stevent af op een verkiezingsoverwinning in Kosovo. De verkiezingszege van de Vetevendosje-partij kan druk zetten op de toch al moeizame verhoudingen met het aangrenzende Servië. Servië en circa honderd landen, inclusief Rusland, China en vijf EU-landen, beschouwen Kosovo nog steeds als onderdeel van Servië.

De Vetevendosje-partij stond nadat bijna de volledige uitslag bekend was op 48 procent van de stemmen. De partij zou daarmee het verkiezingsresultaat uit 2019 bijna verdubbelen. Aanhangers van Vetevendosje vierden de overwinning alvast in hoofdstad Pristina, waar vuurwerk werd afgestoken en mensen zich verzamelden op een groot plein.

Partijleider Albin Kurti, die vorig jaar vijf maanden lang diende als premier van Kosovo, kreeg de afgelopen tijd veel steun door te beloven de wijdverbreide corruptie in het land aan te pakken. Daarnaast heeft hij toegezegd dat hij geen concessies zal doen aan Servië, dat de controle over het bijna 2 miljoen inwoners tellende Kosovo in 1999 verloor na hevige bombardementen door de NAVO.

Servië weigert nog altijd de Kosovaarse onafhankelijkheid te erkennen en is bezorgd om de Servische etnische minderheid in Kosovo. De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn er na jaren vooralsnog niet in geslaagd om ervoor te zorgen dat de twee een compromis bereiken zodat Kosovo lid kan worden van de Verenigde Naties en de NAVO.

Vetevendosje laat de andere partijen in de voorlopige uitslagen ver achter zich. De tweede en derde partij, de PDK en LDK, staan op respectievelijk 17 en 13 procent van de stemmen. Ze hebben hun nederlaag al toegegeven. Afzwaaiend premier Avdullah Hoti van de LDK beloofde in het parlement op een ‘constructieve’ manier oppositie te zullen voeren.