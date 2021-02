Komend weekend lenteachtige temperaturen verwacht

Een regengebied dat maandagochtend en aan het begin van de middag over het land naar het oosten trekt, maakt een einde aan de winterperiode. Omdat de bodem nog bevroren is, kan de regen in de vorm van ijzel aanleiding geven tot gladheid. In het hele land, met uitzondering van Zeeland en Zuid-Holland, geldt daarom code rood. De temperatuur stijgt uiteindelijk tot 4 graden in het noorden en tot 8 graden in het zuiden van het land en dan verdwijnt de gladheid geleidelijk overal.

Vanaf dinsdag lopen de temperaturen flink op. Van noord naar zuid wordt het tussen 8 en 13 graden, hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Ook woensdag, donderdag en vrijdag zijn tamelijk zachte dagen met overdag temperaturen boven de tien graden.

Vanaf het weekend verwacht Weer.nl veel zon en het lijkt erop dat de temperaturen vanaf zaterdag dagenlang tot tussen de 15 en 20 graden zullen oplopen. Wordt die 20 graden inderdaad gehaald, dan betekent dat een verschil van ruim 35 graden met de laagste temperatuur van vorige week, in nog geen twee weken tijd. Op 9 februari werd in Hupsel -16 graden gemeten.