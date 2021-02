Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.