Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.