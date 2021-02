Tweede kind op komst voor Meghan en Harry

"We kunnen bevestigen dat Archie een grote broer wordt", schrijft de woordvoerder aan Durand. "De hertog en hertogin van Sussex zijn dolgelukkig omdat ze hun tweede kindje verwachten."

Harry trouwde in mei 2018 met Meghan. Een jaar later werd hun eerste kindje Archie Harrison geboren. Het is nog niet duidelijk wanneer Meghan is uitgerekend.