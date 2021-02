Carlos Menem, Argentijns president van 1989 tot 1999, overleden

De Argentijnse ex-president Carlos Menem, die Argentinië vanaf 1989 tien jaar leidde, is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al lang met gezondheidsproblemen. De doorgewinterde politicus en advocaat was op het einde van zijn leven senator.

Tijdens zijn bewind had het Zuid-Amerikaanse land te kampen met grote economische problemen. Ook werd Argentinië opgezadeld met een enorme schuldenberg.

Menem stierf in een kliniek in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Hij was de afgelopen maanden verscheidene keren in het ziekenhuis opgenomen omdat hij longontsteking had.

Menem voerde als president een agressief privatiseringsbeleid. Hij zag zichzelf ideologisch als een peronist, een volgeling van het beleid en de nalatenschap van voormalig president Juan Peron. Hij zette de wisselkoers van de Argentijnse peso vast op één Amerikaanse dollar, wat in 2001 leidde tot de ergste economische crisis van het land.

Justitie opende meerdere keren een onderzoek naar hem voor corruptie, maar hij is nooit veroordeeld. In 2001 kreeg Menem huisarrest in verband met wapensmokkel naar Kroatië en Ecuador, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Menem was twee keer getrouwd. Zijn tweede huwelijk was met de voormalige Chileense Miss Universe Cecilia Bolocco.