Limburgse carnavalsvierders her en der spontaan op straat

Op enkele plaatsen in Limburg hebben zondagmiddag groepjes feestgangers de carnaval spontaan geopend. Zo verzamelden zich zondagmiddag volgens de politie zo’n 250 mensen op het Vrijthof in Maastricht. In Heerlen kwamen enkele tientallen mensen bijeen op het Pancratiusplein om de eerste carnavalsdag te vieren. De sfeer was gezellig, en er werd onder meer het Limburgs Volkslied onder een stralende middagzon gezongen. Ook in Sittard en Roermond was er wat toeloop van deels verklede en geschminkte mensen. De sfeer was overal gemoedelijk en ontspannen.