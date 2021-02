AVROTROS knipt ‘racistisch’ fragment uit Wie is de mol?

De AVROTROS heeft zijn excuses aangeboden voor een fragment uit Wie is de mol? van zaterdagavond. Meerdere kijkers noemden het op social media racistisch dat kandidaten van hun ogen spleten maakten om het Zuid-Koreaanse nummer Gangnam Style uit te beelden. De omroep laat zondag in een reactie op Instagram weten zich te schamen voor het fragment en dat het uit de aflevering wordt gehaald, zodat het bijvoorbeeld niet meer te zien is als mensen de aflevering terugkijken.

In een opdracht moesten deelnemers verschillende liedjes uitbeelden. Charlotte Nijs maakte spleten van haar ogen om het nummer van Psy uit te beelden. Een handeling die Marije Knevel vervolgens nadeed. Het gebaar werd hen niet in dank afgenomen en door meerdere Twitteraars bestempeld als racistisch. "De kandidaten kwamen er direct na het spel op terug omdat ze zich realiseerden dat dit kwetsend is. Het gehele fragment had niet in de uitzending voor mogen komen", reageert AVROTROS.

De omroep snapt dat mensen zich gekwetst voelen en biedt excuses aan voor de fout. "De uitzending wordt zo snel mogelijk aangepast."