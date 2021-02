Biden vraagt Congres om ‘gezond verstand’ bij hervorming wapenwet

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het parlement opgeroepen om haast te zetten achter een hervorming van de wapenwetgeving in het land. Daarmee moeten aanvalsgeweren uit de militaire categorie zoals de semiautomatische AR-15 worden verboden. Biden hoopt zo het aantal dodelijke schietincidenten in de Verenigde Staten omlaag te krijgen.

Hervorming van de wapenwet ligt politiek uiterst gevoelig in de Verenigde Staten, waar het recht van burgers om vuurwapens te hebben en te dragen ligt vastgelegd in het tweede amendement van de grondwet. Met name de Republikeinse partij wil dat daar niet aan getornd wordt, maar ook binnen Bidens Democratische partij zijn er stemmen tegen strengere wetgeving op het gebied van vuurwapens.

‘Ik roep het Congres op om met een hervorming van de wapenwet op basis van gezond verstand te komen, inclusief een verplichte screening voor elke wapenverkoop, een verbod op aanvalsgeweren en grote ammunitiemagazijnen, en een einde aan de onschendbaarheid van gewerenproducenten, die bewust oorlogstuig op onze straten brengen”, aldus Biden.

Verandering

‘We zijn iedereen die we zijn kwijtgeraakt en allen die achter zijn gebleven verandering verschuldigd”, vervolgde de president. ‘Het is nu tijd om te handelen.’

Biden deed zijn uitspraken precies drie jaar na het bloedbad op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida). De toen 19-jarige dader Nikolas Cruz vermoordde daar veertien scholieren en drie leerkrachten. Cruz was gewapend met een legaal aangeschaft AR-15-geweer.

De nabestaanden van die slachting ‘hebben ons laten zien hoe wij onze rouw kunnen omzetten in een doel - om te protesteren, ons te organiseren en een sterke en duurzame beweging voor verandering op te bouwen”, aldus de president. ‘We kunnen het beter doen, en dat zullen we.’