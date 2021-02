Valentijnsprotest met kaarsen in Moskou voor Navalni

Aanhangers van de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalni protesteren zondag in Moskou en andere Russische steden door kaarsen te branden. De protestacties vinden plaats op binnenplaatsen van woongebouwen omdat Navalni’s bondgenoten voorlopig geen straatprotesten willen nadat duizenden betogers in de afgelopen weken werden opgepakt.

De Russen die alsnog hun solidariteit met de gedetineerde Kremlincriticus willen tonen zijn gewaarschuwd dat ook zij gearresteerd kunnen worden. Om dat te voorkomen, hebben groepen rond Navalni betogers opgeroepen om een kwartier lang een kaarsje voor hun huis te zetten aan het begin van de avond. Ook is hen gevraagd om met hun telefoonlampje te schijnen of waxinelichtjes in de vorm van hartjes neer te zetten.

‘President Poetin is angst, Navalni is liefde”, schreef Leonid Volkov, een bondgenoot van Navalni, op Twitter in aanloop naar het Valentijnsprotest. ‘Daarom zullen wij winnen.’

Een andere activist heeft opgeroepen om een menselijke keten te vormen in een voetgangersgebied in Moskou, een steunbetuiging aan Navalni’s echtgenote Yoelia, die haar man voor jaren achter de tralies dreigt te zien verdwijnen. Meer dan een honderdtal vrouwen, de meesten in de twintig en de dertig, kwamen opdagen in de bijtende kou bij de winkelstraat Arbat, waar zij met een meer dan 100 meter lang wit lint een keten vormden. Er vonden geen arrestaties plaats. Een soortgelijke actie werd gehouden in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land.

Navalni plaatste in het kader van Valentijnsdag een bericht op Instagram voor zijn echtgenote: ‘Ik houd van jou. En alle grappen die ik in de rechtbank maak, maak ik om jou op de eerste rij aan het lachen te maken.’