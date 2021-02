Tesla gaat fabriek bouwen in India

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat een fabriek bouwen in India. De fabriek komt te staan in de zuidelijke deelstaat Karnataka, aldus de lokale overheid.

Het Amerikaanse Tesla opende onlangs al een kantoor in India en topman Elon Musk heeft herhaaldelijk gezegd de Indiase markt op te willen gaan met zijn bedrijf. In december meldde Musk dat dit jaar zou moeten worden begonnen met de verkoop in India, de derde economie van Azië met ruim 1,3 miljard inwoners.

Door meer in te zetten op elektrische auto’s kan India zijn afhankelijkheid van olie verkleinen en de uitstoot terugdringen. Daar staat tegenover dat de Indiase infrastructuur voor elektrisch rijden zoals laadpalen nog zeer gebrekkig is.