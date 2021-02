Noodbevel opgelegd om alternatieve carnavalsoptocht te beëindigen

Een alternatieve carnavalsoptocht in het Overijsselse Geesteren is zondag gestaakt, nadat de burgemeester een noodbevel uitvaardigde. Dat meldt de gemeente Tubbergen, waar Geesteren onder valt, in een verklaring op de eigen website. Aan de optocht van de jeugdcarnavalsvereniging de Kroegtijgers deden zo’n veertig auto’s mee, waarvan enkele voorzien van aanhangwagens met muziek. De gemeente en politie zijn in beraad over verdere stappen tegen de vereniging.