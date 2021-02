Op Loosdrechtse plassen dringend advies van het ijs te gaan

In het Noord-Hollands Dagblad zegt voorzitter Len Veerman dat als er geen gehoor gegeven wordt aan het groot alarm er een politiehelikopter de lucht in gaat om met geluidsinstallaties te waarschuwen. Volgens Veerman kan een stuk ijs door de opstekende wind binnen tien minuten in water zijn veranderd. Hij is verbijsterd dat nog steeds ouders met jonge kinderen op de Plassen zitten. ‘Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer.’

Ook diverse gemeenten en instanties waarschuwen dat mensen van het ijs moeten.