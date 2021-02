‘Plannen voor tunnel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland’

Premier Boris Johnson is een groot voorstander van het project waarmee de reistijd tussen Londen en de Noord-Ierse hoofdstad Belfast met vier uur wordt gereduceerd. De band tussen beide koninkrijksdelen zou daarmee worden verstevigd, een belangrijk punt voor de minister-president met het oog op de brexit.

Omdat Noord-Ierland sinds de brexit onderdeel is gebleven van de EU-douane-unie als gevolg van ingewikkelde regelgeving, is er een douanegrens in de Ierse Zee ontstaan ​​tussen die regio en Groot-Brittannië, wat voor leveringsproblemen zorgt. De woede daarover is groot.

Meer dan honderd jaar

Er wordt al meer dan honderd jaar gedroomd van een transportverbinding tussen Groot-Brittannië en de Ierse eilanden. Maar plannen daarvoor waren zelden erg concreet. De bouw van een brug geldt als onhaalbaar vanwege de vaak harde wind in de Ierse Zee. Bovendien zouden de pilaren honderden meters de zeebodem in moeten worden geslagen.

Een tunnel wordt daarom als realistischer gezien. De minister van Schotland Alister Jack zei bijna een jaar geleden dat de buis tegen 2030 klaar zou kunnen zijn. De Eurotunnel, die Groot-Brittannië sinds 1994 met het continent verbindt, moet als model dienen.