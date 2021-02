Ankara: PKK executeerde 13 ontvoerde Turken

Turkije zegt dat de Koerdische organisatie PKK een groep van dertien eerder ontvoerde Turken in Irak heeft geëxecuteerd. ‘Ik wou dat we onze 13 burgers daar veilig weg hadden kunnen krijgen”, zei minister Hulusi Akar van Defensie zondag. Vanwege veiligheidsredenen was de ontvoering niet eerder bekendgemaakt.

Het Turkse leger heeft de afgelopen dagen zware gevechten geleverd met PKK-strijders en veroverde onder meer een grot waarin de dertien lichamen werden gevonden. Volgens de eerste bevindingen waren twaalf mensen in het hoofd geschoten en een ander in de schouder, zei Akar. Ze waren ongewapend. Twee gevangengenomen PKK-strijders zouden volgens hem hebben verklaard dat de gevangenen kort voor het begin van de operatie in het gebied waren doodgeschoten.

Turkije begon woensdag een grootschalige operatie tegen de PKK in de Noord-Iraakse provincie Dohuk, volgens Ankara onder meer uit zelfverdediging.

De Turkse regering en de PKK vechten al decennia tegen elkaar. Het leger treedt herhaaldelijk op tegen PKK-posities in het zuidoosten van het land en in Noord-Irak. De PKK wordt door Turkije, Europa en de VS beschouwd als een terroristische organisatie. Hun hoofdkantoor is gevestigd in het Kandil-gebergte in Noord-Irak.