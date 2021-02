Opnieuw illegale feesten beëindigd op diverse plekken in het land

De politie heeft zaterdagavond op verschillende plekken in het land weer illegale feesten moeten beëindigen. Onder meer in Nuenen, Wouwse Plantage, Bloemendaal en Ritthem was het raak. Op de feesten werden de coronaregels massaal overtreden en er werden dan ook behoorlijk wat boetes uitgedeeld.

In Ritthem ging het om een feest in een bunker, die agenten ontdekten na het zien van een uitnodiging op social media, aldus de politie. De politie trof in de bunker een grote groep jongeren aan. Zij werden een voor een naar buiten gehaald. In totaal kregen 84 mensen een bekeuring voor het negeren van de avondklok en groepsvorming. Een 26-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam en een 38-jarige man uit Vlissingen werden aangehouden voor overtreding van de algemene plaatselijke verordening. Na verhoor mochten ook zij gaan, met een proces-verbaal op zak.

Aan het eind werd de sfeer nog grimmig, aldus de politie. Agenten deelden enkele klappen met een wapenstok uit. Hierna keerde de rust volgens de politie snel terug en gingen alle jongeren weg. Agenten troffen na afloop in de bunker een flinke hoeveelheid drugs op de grond aan. De gemeente Vlissingen is gevraagd de bunker op te ruimen.

Duinen

Ook in Bloemendaal was het raak. Daar stuurde de politie zaterdagavond meer dan honderd jongeren uit de duinen. ‘Slaat natuurlijk nergens op he, dat wij, samen met politie Haarlem en politiehonden Noord-Holland meer dan 100 jongeren uit het duin jagen! Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten! Wij hebben een bestelbus vol met afval even voor hen opgeruimd!”, schrijft de politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort op Facebook.

In het Brabantse Wouwse Plantage ontdekte de politie zaterdagavond een feest met ongeveer twintig aanwezigen in een schuur. Ze werden een voor een uit de schuur gehaald en kregen een proces-verbaal voor groepsvorming. Een 51-jarige vrouw uit Roosendaal wilde niet vertrekken en werd aangehouden. Ze verzette zich dusdanig dat een agent zijn wapenstok en pepperspray moest gebruiken. De vrouw wordt zondag verhoord.

Negeren van coronamaatregelen

Op een illegaal feest in een loods in Nuenen waren ook twintig bezoekers. Zij zijn eveneens bekeurd voor het negeren van de coronamaatregelen. De bezoekers zijn rustig vertrokken, twittert de politie.

Ook in Nijmegen was een illegaal feest, meldt de Gelderlander. Dat vond plaats op woonwagenkamp Teersdijk. De politie moest er zelfs twee keer een einde aan maken zaterdagavond. Toen de politie de eerste keer verscheen, renden veel aanwezigen weg. Maar wat later die avond en nacht waren er toch weer vijftien tot twintig mensen aan het feesten, en werd een eerder door de brandweer geblust vreugdevuur opnieuw aangestoken. Volgens de krant heeft de politie zes arrestaties verricht. Ook zijn boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok.