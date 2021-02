Angenent schaatst Elfstedentocht opnieuw

Henk Angenent probeert zondag opnieuw de Elfstedentocht te rijden. De winnaar van de laatste editie in 1997 denkt dat het ijs in Friesland goed genoeg is om de tocht te rijden.

Hij is om 08.00 uur vanaf de Zwette vertrokken met onder anderen zanger Syb van der Ploeg. ‘Ik ben weer redelijk fit nu. We fietsen hem altijd met een groep op Tweede Pinksterdag en we zijn ook fanatieke schaatsers. We hebben altijd gezegd dat we hem een keer willen schaatsen met z’n allen. Die kans is nu enigszins mogelijk, dan gaan we dat gewoon doen”, zei Angenent voor vertrek tegen de Leeuwarder Courant.