Stroomvoorziening in Japan hersteld na aardbeving

Door de aardbeving die zaterdag het Oost-Japanse gebied rond Fukushima trof, zijn volgens de nationale televisiezender NHK minstens 121 mensen gewond geraakt. De zeebeving voor de oostkust, met een kracht van 7,3, zorgde ervoor dat miljoenen mensen zonder stroom zaten, ook in de hoofdstad Tokio. Inmiddels is bijna overal de elektriciteitsvoorziening weer hersteld. Wel zitten duizenden huishoudens nog zonder water.

Bijna 10 jaar geleden werd hetzelfde gebied getroffen door een aardbeving van 9,0 die een verwoestende tsunami veroorzaakte, waardoor naar schatting 18.500 mensen om het leven kwamen. Het water beschadigde toen ook een kerncentrale in de regio Fukushima. Deze keer zouden daar geen problemen zijn geconstateerd. Het Japanse meteorologische agentschap (JMA) zei dat de huidige beving mogelijk een naschok is van die van 11 maart 2011 en waarschuwde voor meerdere naschokken in de komende dagen.

De schade door de aardbeving van zaterdag lijkt beperkt. Wel zijn treindiensten naar een groot deel van Noord-Japan zondag stilgelegd en vergen reparaties aan een treinverbinding in Oost-Japan ongeveer tien dagen, meldt NHK.