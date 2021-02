Eerste eboladoden in vijf jaar in Guinee

Voor het eerst in vijf jaar zijn er weer mensen aan ebola gestorven in Guinee. Minister Remy Lamah van Volksgezondheid meldde dat er vier mensen in het West-Afrikaanse land aan het virus zijn overleden en zei ‘echt bezorgd’ te zijn. Tijdens de uitbraak van 2013-2016, die begon in Guinee, vielen destijds ruim 11.000 doden in de hele regio.