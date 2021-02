Mensen weer vroeg op de schaats

Mensen staan ook zondag al vroeg op het ijs om te schaatsen. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen is al een groepje schaatsers te zien. Op social media worden ook foto’s gedeeld van mensen die al vroeg het ijs op zijn gegaan.

Zaterdag werd er in een groot deel van Nederland ook volop geschaatst. Op een aantal plekken was het druk en moesten wegen worden afgesloten. De ziekenhuizen hadden het ook druk met mensen die breuken of ander letsel op het ijs opliepen.

De verwachting is dat zondag voorlopig de laatste schaatsdag zal zijn, omdat volgens de weerbureaus de dooi in gaat zetten.