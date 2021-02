Biden na proces Trump: democratie is fragiel

In een verklaring haalt Biden aan dat 57 senatoren Trump schuldig achten. Onder hen zijn zeven Republikeinen benadrukt Biden. ‘Hoewel de uiteindelijke stemming niet tot een veroordeling heeft geleid, is de inhoud van de aanklacht niet in het geding. Zelfs degenen die tegen de veroordeling stemden, zoals (Republikeinse) fractieleider Mitch McConnell, vinden dat Donald Trump schuldig was aan een ‘schandelijk plichtsverzuim’ en ‘praktisch en moreel verantwoordelijk was voor het uitlokken’ van het geweld dat op het Capitool is losgelaten”, aldus de president.

Volgens Biden maken de afgelopen gebeurtenissen duidelijk dat voor de democratie altijd moet worden opgekomen. ‘Dat we altijd waakzaam moeten zijn. Dat geweld en extremisme niet thuishoort in Amerika. En dat ieder van ons de plicht en verantwoordelijkheid heeft als Amerikanen, en in het bijzonder als leiders, om achter de waarheid te staan en leugens tegen te gaan.’

In de verklaring zegt Biden ook met zijn gedachten te zijn bij de agent die tijdens de bestorming van het parlement door Trump-aanhangers om het leven is gekomen.